Białe wnętrza na 5 sposobów

W przestrzeni łazienki, biała barwa zazwyczaj odgrywa pierwszoplanową rolę. Nie można zapomnieć o tym, że to właśnie ona świetnie eksponuje całą tą strefę, ale przede wszystkim uwydatnia sterylność pomieszczenia! Na przykładzie projektu fachowców z D2 STUDIO, wyraźnie widać jaką dbałość przywiązali do szczegółów. Zwinięte w rulon ręczniki, lustro o nietypowej ramie, mydełko do rąk w ładnym opakowaniu. To właśnie te drobne elementy sprawiły, że łazienka przybrała magicznego wymiaru. Pomyślcie o wprowadzeniu podobnych do wnętrza własnej łazienki – olśniewający efekt gwarantowany!