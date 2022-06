Polski design: stoły – 5 przykładów

Wybierając stół do swojego wnętrza, dobrze jest pomyśleć o tym, by odznaczał się nie tylko funkcjonalnością, ale i ciekawym designem. Taki z pewnością jest model stworzony przez specjalistów z TABANDA DESIGN GROUP. Jego nazwa – ŁOŚ, nawiązuje do podstawy, na którą składają się cztery, identyczne elementy, przypominające swoim kształtem poroże tego największego ssaka kopytnego. Ostatnio jest to bardzo popularny motyw, który wprowadza do wnętrz skandynawską nutkę. Nogi tego stolika kawowego, zaprojektowano w taki sposób, by zużyć jak najmniej materiału. Co więcej, połączono je ze sobą w sposób przypominający puzzle. Tym sposobem uzyskano wyjątkowo interesujący produkt, który nadaje wnętrzu eleganckiego i nowoczesnego tonu!