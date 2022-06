Nietypowe biblioteczki i półki na książki – 5 przykładów

Profesjonaliści z NOTI potrafią naprawdę zaskoczyć swoją pomysłowością. Połączenie pastelowych kolorów świetnie sprawdza się we wnętrzach, które potrzebują zyskać na przytulności. To rozwiązanie szczególnie powinno spodobać się Waszym starszym dzieciom! Półki są bardzo pojemne – składają się z aż trzech poziomów. Oprócz książek, możecie również położyć do ich środka zapachowe świece. Zagwarantują Wam one odpowiedni nastrój przy czytaniu.