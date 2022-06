Tak urządzisz dom z niskiem sufitem!

Codzienne życie pod niezbyt wysokimi sufitami w mieszkaniach w bloku lub na najniższej kondygnacji w domu wkopanym w grunt na dłuższą metę może przyprawiać o depresyjny ból głowy, także z powodów aranżacyjnych. Zawsze jest tak, że jeśli czegoś nie mamy, to tego pragniemy. Właścicielom takich mieszkań marzą się pomieszczenia z wysokim, najlepiej ponad trzy metrowym stropem, wyjętym wprost z XIX wiecznych kamienic. Jednak wszystko ma swoje dwie strony medalu. Wysokie mieszkania trudniej jest ogrzać, a i zadanie oświetlenia staje się trudniejsze. Niski sufit wspomożony odpowiednią aranżacją może być też zatem atutem, który będzie dodawał naszemu mieszkanku przytulności. Jakie są więc te rozwiązania, którymi powinniśmy się kierować przy urządzaniu domu z niskim sufitem? Przede wszystkim są to sekrety „oszustwa”, a dokładniej złudzenia optycznego. Tym sposobem możemy odmienić nasze pierwsze, czasem niepozytywne wrażenie o wnętrzu. Projektowanie wnętrz to sztuka, która fachowo zrealizowana może nawet poprawić proporcje nieustawnego pokoju, a więc tym bardziej niski sufit to mały problem, który jest jak najbardziej do skorygowania i to prostymi metodami! Zobaczcie poniżej nasze rady.

