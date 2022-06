Podłogi- 7 nietypowych materiałów

Marmur to półprzeźroczysty kamień, który od lat uznawany jest za oznakę elegancji i luksusu. Podłoga z różowego marmuru idealnie komponuje się z widoczną na zdjęciu aranżacją przedpokoju autorstwa projektantów z szczecińskiej pracowni Darii Zaremby. Materiał ten pasuje zarówno do klasycznych wnętrz, jak i nowoczesnej, minimalistycznej stylistyki. Niestety jest to także kamień porowaty i stosunkowo chłonny, co czyni go trudnym w utrzymaniu. Dlatego powierzchnię marmurowych płyt należy systematycznie impregnować i chronić przed substancjami mogącymi wpływać na nie niszcząco.