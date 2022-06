Od starej chaty do nowoczesnego domu!

Czasami bywa tak, że dom, który wiele lat temu wydawał nam się niesamowicie piękny, z czasem traci swój blask. Jest to odpowiedni moment do tego, by zdecydować się na jego totalny remont. Niekiedy wystarczy wprowadzić drobne zmiany w dodatkach, by na nowo móc cieszyć się swoimi olśniewającymi czterema ścianami. Nasi architekci stanęli jednak w obliczu wyzwania, które wymagało od nich nieco radykalniejszych kroków. Oprócz wnętrza domu zmienili jego część zewnętrzną w taki sposób, by cały obiekt nie przypominał więcej starej chaty, a jedynie pełen nowoczesności dom. Zobaczcie sami, jak im się to udało.