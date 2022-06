Jak stworzyć zieloną oazę w centrum miasta? – 5 pomysłów

Ostatnia propozycja to bardzo oryginalna alternatywa dla tych, którzy nie posiadają ani balkonu ani tarasu. Produkty z serii Pixel Garden z oferty firmy Garden Spot to artykuły stworzone do tworzenia ozdobnych ścian roślinnych. Te zielone kompozycje doskonale nadają się zarówno do dekoracji i urządzania przestrzeni ogrodów jak i wnętrz. Doniczki z odpowiednio dobranymi roślinami wykorzystuje się do tworzeni efektownych kwiatowych ścian, które będą pełnić funkcje działową oraz, żywych dekoracji pomieszczeń. Taka aranżacja z pewnością wprowadzi do wnętrza świeżość i nowoczesny styl. A wszystko w duchu stylu EKO i nowoczesnego designu użytkowego.

