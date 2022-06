Mieszkanie jak z innej epoki pod Warszawą

Projektant zdecydował się na meble kuchenne w odcieniu przełamanej bieli z eleganckimi frontami szafek. Całość ociepla drewniana podłoga, dzięki czemu kuchnia staje się niezwykle przytulna i nastrojowa. Jeżeli decydujecie się na elegancką stylistykę Waszych wnętrz, wybierzcie, tak jak w tym projekcie, kamienne blaty w odcieniu ciepłego melanżu – są one niezwykle wdzięcznym i łatwym w utrzymaniu materiałem, a przy okazji tworzą fantastyczny efekt. Dzięki białym, prostym kafelkom umieszczonym do 1/3 wysokości ściany (co jest oczywiście bardzo funkcjonalnym zabiegiem), przywodzi na myśl klasyczne angielskie wnętrza.