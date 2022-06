Boże Narodzenie w małym domu – najlepsze pomysły na dekoracje!

W małych przestrzeniach liczy się przede wszystkim to, aby dekorując wnętrze zachować wrażenie przestronności. Nadmiar ciężkich, kolorowych dekoracji świątecznych może przytłoczyć wnętrze powodując, że stanie się ono ociężałe, tandetne. Warto zdecydować się na jeden bądź dwa kolory, które będą dominowały w naszym mieszkaniu. Dekoracje wykorzystane na zdjęciu powyżej każdy z nas może sam stworzyć bez konieczności wydawania fortuny. Szyszki, gałęzie to ozdoby, które z łatwością możemy pozyskać podczas weekendowego spaceru do lasu. Co więcej możemy je pomalować na taki kolor, który będzie zgrany stylistycznie z resztą naszego mieszkania. Jest to przede wszystkim tani i niezwykle efektowny sposób na szybkie i łatwe wprowadzenie świątecznego klimatu do naszej przestrzeni.