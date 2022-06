homify 360°: energooszczędny dom w Łodzi o ciekawej elewacji

Na koniec zerknijmy jeszcze na prawdziwą perełkę we wnętrzu tego domu- prywatną saunę. Jest to kolejny dowód na to, że w tym projekcie priorytetowym zadaniem architektów było spełnienie wszystkich wymagań i oczekiwań klientów co do charakteru domu, gwarantowanej przez niego wygody i jakości życia. Można śmiało podsumować, że projektanci wywiązali się z tego zadania wyśmienicie!

