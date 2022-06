Boże Narodzenie w kolorze srebra – najlepsze pomysły!

Okres oczekiwania na święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Przede wszystkim nasze mieszkanie czeka całkowita metamorfoza. Każdy z nas chce stworzyć iście świąteczną atmosferę, która będzie nam towarzyszyła w oczekiwaniu na święta. Każdy z nas ma swoje indywidualne upodobania estetyczne i chce, aby jego wnętrze to odzwierciedlało.

Okres świąt Bożego Narodzenia to różnobarwny, wielokolorowy czas. Nasze mieszkanie staje się bardziej wyraziste, radosne, sprawia, że w domu czujemy się wyjątkowo. Jednak chcąc stworzyć przytulną atmosferę i ubarwić nasze wnętrze bardzo łatwo jest przekroczyć cienką granicę kiczu i stworzyć wnętrze przytłaczające, ciężkie, wręcz tandetne. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o spójności kolorystycznej. Jeżeli łączyć kolory to maksymalnie dwa odcienie. W tym przypadku można zdecydować czy będzie to łączenie na zasadzie kontrastów czy wspólnych cech kolorystycznych. W podjęciu każdej naszej decyzji powinien nam towarzyszyć umiar oraz zdrowy rozsądek.

Dom w święta Bożego Narodzenia to miejsce spotkań całej rodziny, dlatego ta przestrzeń wymaga wyjątkowej i specjalnej oprawy. Chcąc wprowadzić klimat jak baśni powinniśmy zastanowić się nad wykorzystaniem błyszczących, srebrzystych ozdób świątecznych, które wprowadzą nas i naszych gości do wyjątkowej, zaczarowanej świątecznej krainy. Możliwości dekoracji domu mamy wiele, poprzez wykorzystanie ręcznie robionych łańcuchów papierowych, po fantastyczne figurki porcelanowe, świeczniki, płatki śniegu czy zastawę stołową. Jednak najważniejsza jest choinka i to na niej powinniśmy skupić swoją uwagę. Pamiętajmy, że nasze świąteczne dekoracje będą lepiej się prezentowały tworząc spójną całość z choinką. Zapraszamy Was do zapoznania się z naszymi propozycjami na aranżację doskonałego, świątecznego wnętrza.