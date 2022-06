​Design w ogrodzie – 6 wyjątkowych propozycji

Produkty z serii Pixel Garden, które znajdują się w ofercie firmy Garden Spot, to zestaw specjalnych artykułów przeznaczonych do tworzenia niezwykle efektownych, ozdobnych ścian roślinnych. Doniczki z odpowiednio dobranymi roślinami mogą zostać wykorzystane do skonstruowania ładnych i praktycznych ścian z kwiatów, spełniających w ogrodzie funkcje działowe, osłonowe oraz dekoracyjne. Matryce kwiatowe to wybór niezwykle oryginalny i nowoczesny, znakomicie zastępują one standardowe żywopłoty i bardzo dobrze sprawują się jako ściany oddzielające od siebie poszczególne części ogrodu. Dodatkowo, ze względu na obfitą warstwę roślinności, mogą one służyć jako naturalne ekrany dźwiękoszczelne.