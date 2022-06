Zachwycająca przemiana starego mieszkania!

Chociaż znajduje się w tym samym miejscu co poprzednio, ta klatka schodowa nie ma nic wspólnego z tym co widzieliśmy wcześniej. Zacznijmy od tego, że wybrane drewno na schody jest o wiele jaśniejsze. Nie był to wybór przypadkowy, a świadomie dobrano drewno, które znajdziemy w innych częściach domu, dzięki czemu stworzono wrażenie spójności i włączono klatkę schodową w ogólny wystrój domu. Nie jest to już tylko element konstrukcji ale piękny dodatek aranżacyjny. Jasnego koloru metalowa poręcz również pomaga rozświetlić przestrzeń. Końcowy efekt jest bardzo przyjemny.