​Jak dobrać odpowiednie zasłony i firany? 6 praktycznych wskazówek

Bardzo istotnym kryterium dopasowania firan czy zasłon są właściwości pomieszczenia, w którym mają one zawisnąć. Istotna jest wielkość wnętrza i okien oraz stopień nasłonecznienia. Jeżeli wybieramy zasłony i firany do małego pokoju, to nie powinnyśmy wybierać ciężkich tkanin, czy zbyt długich zasłon, ponieważ zmniejszą one optycznie wnętrze. W pokojach o ciemnych ścianach lepiej sprawdzą się z kolei zwiewne, jasne firanki, niż grube materiały. Z pomocą okiennych tekstyliów można także zniwelowanie pewne mankamenty samego pomieszczenia, jak rozmiar czy kształt, a także wyeksponować niektóre jego elementy z wykorzystaniem mocnych akcentów kolorystycznych.