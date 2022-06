Neutralne beże w aranżacji mieszkania z Krakowa

Wycieczkę po krakowskim mieszkaniu rozpoczniemy od salonu. Wraz z kuchnią i jadalnią znajduje się on w otwartej części wspólnej, która stanowi także serce tego przestronnego apartamentu. Kolorystyczną monotonię przełamują tu odpowiednio dobrane meble i dodatki. Długie, miękkie zasłony, dywan i wzorzyste poduszki dodają pokojowi ciepła i przytulnej, domowej atmosfery. Rozłożysty wypoczynek i dopasowany do niego puf wydają się z kolei zapraszać, by wygodnie na nich usiąść i odpocząć po ciężkim dniu.