homify 360°: dom w Rzeszowie z fantastycznym widokiem!

Niezwykle nowoczesna, biała kuchnia to pomieszczenie, gwarantujące niezwykle dobre warunki do gotowania i wspólnego spożywania posiłków. Jest skąpana w świetle, a to dzięki wyposażeniu ją w białe meble o połyskujących frontach, dostępowi naturalnego światła wpadającego przez okno, oraz odpowiednio dobranemu oświetleniu. Drewniana wyspa kuchenna stanowi ciepły i przytulny akcent w tym ultra nowoczesnym wnętrzu, a znajdujący się obok niej stół gwarantuje dodatkowe miejsca do siedzenia. Zabudowa kuchenne na prawej ścianie kuchni zapewnia liczne miejsca do przechowywania i magazynowania, a także przestrzeń na urządzenia AGD najnowszej technologii.