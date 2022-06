​homify 360°: modernistyczny dom na warszawskim Wilanowie

W Polsce przed II wojną światową dominowały dwa style budownictwa domów jednorodzinnych. Pierwszy z nich nawiązywał do rodzimej, dworkowej tradycji. Drugi natomiast, reprezentował tzw. styl międzynarodowy, określany także mianem modernizmu. Obecnie, mimo że modernizm jako nurt w architekturze powstał przed rokiem 1914, nadal uważany jest on za styl niesamowicie nowoczesny.

W ostatnim czasie, wzbogacona o nowe rozwiązania funkcjonalne i materiałowe, modernistyczna architektura znów cieszy się w naszym kraju sporym zainteresowaniem. Dom do którego wybierzemy się dzisiaj w serii homify 360°, to projekt autorstwa architektów z warszawskiego studio projektowego JEDNACZ nawiązujący właśnie do stylistyki polskiego modernizmu.