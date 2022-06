homify 360°: zaskakujący dom jednorodzinny pod Opolem

W środku dom zaaranżowano oryginalnie, nowocześnie i z pomysłem. Także tutaj dostrzegamy elementy nawiązujące do wiejskiej zabudowy i do zewnętrznej fasady domu. Kamienna ściana stała się niekonwencjonalnym tłem dla niezwykle nowoczesnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrza.

Tym, co czyni to pomieszczenie absolutnie wyjątkowym, jest jego niespotykana wysokość, gdyż otwarte jest ono w orientacji pionowej aż do samego sufitu. Dodaje to wnętrzu przestronności, jasności i pozwala w nim oddychać. Wysokość sufitu zdeterminowała także niektóre elementy wystroju, takie jak piękne, zwieszające się na długich kablach lampy sufitowe.