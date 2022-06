Nowoczesny apartament w Warszawie- 90 m² zachwytu!

Łazienka pasująca stylem do reszty pomieszczeń to klucz idealnie zaprojektowanego mieszkania. W tym przypadku projektanci postawili na proste białe kafelki, interesującą swoim designem lampę oraz kanciastą wannę i zlew. Dzięki lustrzanej ścianie całość jest niezwykle nowoczesna i sprawia wrażenie o wiele większej, niż jest w rzeczywistości. Pamiętajcie, by pojemniki na mydło i inne kosmetyki tego typu umieszczone były w specjalnie przeznaczonych do tego flakonikach, pasujących do pomieszczenia, nic tak nie psuje efektu końcowego, jak pstrokate pojemniki, w którym każdy ma inny wzór – świetnie poradzili sobie z tym problemem projektanci w tej aranżacji – biała buteleczka ze srebrnym dozownikiem zdaje się być idealnie dopasowana do zlewu.

