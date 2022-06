Metamorfoza starego mieszkania we Wrocławiu w apartament z niezwykłym wnętrzem

Strefa wypoczynkowa została zaaranżowana w taki sposób, aby zapewnić wygodne miejsce do relaksu do kilku osób. Poza kanapą znalazło się w niej miejsce także na komfortowy fotel. Jest to także dogodne miejsce do czytania, dobrze oświetlone przez elegancką lampę podłogową. Do wnętrza wpada dużo naturalnego światła, mającego dostęp do środka poprzez duże okno. Przesłonięto je podwójną warstwą zasłon- jedną półprzeźroczystą, przepuszczającą światło, a drugą ciężką, gwarantującą prywatność.