Złote Święta na 7 sposobów!

Co roku zmienia się moda na świąteczne dekoracje, ich kolorystyka i zestawienia barw. A dekorowanie mieszkania na Boże Narodzenie to jedna z przyjemniejszych przedświątecznych czynności. Planując zakupy ozdób do naszego domu w świątecznym klimacie dobrze postawić na klasykę, by co roku jedynie odświeżać kolekcję naszych świątecznych ozdób. Jaki kolor przewodni zatem wybrać? Z pewnością ponadczasowe jest złoto – kolor ten za każdym razem wprowadza niezwykłą atmosferę do pomieszczeń. W delikatnym świetle świec złoto dodatkowo iskrzy się, sprawiając niewysłowioną przyjemność naszym oczom. Jest to barwa ciepła i elegancka – doskonale sprawdzi się przy dekoracji stołu do wyrafinowanej świątecznej kolacji oraz wyjątkowo ozdobi naszą choinkę, kominek, czy elewację.