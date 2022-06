Jak pięknie udekorować świąteczny stół?

Dekorowanie domu, przyozdabianie choinki i wspólne gotowanie to czynności, które szczególnie zbliżają nas do siebie w Boże Narodzenie. I choć nie są one podczas świąt najważniejsze, to wprowadzają niewątpliwie wyjątkowy klimat. Przygotowywanie wigilijnego stołu również jest ważną częścią świątecznego rytuału, zadbajmy więc i o wygląd naszych kolacji. To, w jaki sposób ozdobimy nasz świąteczny stół, zależy też od atmosfery, jaką chcemy stworzyć. Czy ma być ona podniosła i uroczysta, serdeczna i ciepła, czy swobodna i niezwykle radosna? Czasem wystarczy kilka prostych dodatków, by efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! Sprawdźmy zatem, jakie inspiracje na nadchodzące święta przygotowali dla nas eksperci homify.