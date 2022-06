8 najciekawszych miedzianych mebli i dodatków!

Miedziany oranż to kolor roku 2015, niezwykle oryginalny i bardzo charakterystyczny. Dziś postaramy Wam się przybliżyć jego kolorystykę, podpowiemy w jakich wnętrzach prezentuje się najciekawiej oraz jak dekorować pomieszczenia, aby to on grał pierwsze skrzypce.

Po pierwsze miedziany kolor zalicza się do ciepłych odcieni barw. Doskonale komponuje się z ciemnymi jak i jasnymi kolorami, które dzięki miedzianym dodatkom zyskują odmiennego charakteru. Jego lekko różowy odcień posiada właściwości uspokajające, stąd tak często wykorzystuje się go w przestrzeniach dziennych naszych pociech. Daje on również poczucie bezpieczeństwa, a także łagodzi nerwy, co w przypadku dorastających oraz rozwijających się młodych ludzi jest niezwykle cenną zaletą. Przed wprowadzeniem odpowiedniego koloru do wnętrza naszego czy naszych dzieci powinniśmy się zapoznać z zaletami oraz wadami danego odcienia, które niewątpliwie każdy kolor posiada. Dla przykładu krwistoczerwona barwa może wywoływać w nas agresję, napady złości, natomiast kolor pomarańczowy może pobudzać nas do działania, dodawać nam energii. Kolor jest niezwykle istotną kwestią zwłaszcza w szarych oraz chłodnych miesiącach roku. Napawa nas pozytywnym spojrzeniem na świat, wprowadza odrobinę radości oraz humoru do wnętrza. Sprawia, że z dystansem oraz pozytywnym nastawieniem rozpoczynamy każdy kolejny dzień.

Kolor w naszej przestrzeni prywatnej powinien być nieco wygaszony. Starajmy się dobierać te mniej wyraziste, soczyste odcienie, które mogą nas tylko drażnić i pobudzać do kłótni, zwłaszcza po ciężkim dniu. Kolor we wnętrzu powinien być subtelną odpowiedzią na szybkie tempo życia oraz pracy. Chcąc wykorzystać te jaskrawe bardziej widoczne kolory starajmy się dobierać je w formie dodatków, dyskretnych ozdób, które nie będą przytłaczać przestrzeni, a nadawać jej oryginalnego charakteru.