Wykańczanie wnętrz surowymi materiałami – naprawdę warto!

Surowe materiały wykorzystywane do wykańczania wnętrz to ostatni trend często pojawiający się w realizacjach nowoczesnych mieszkań. Gdyby się nad tym głębiej zastanowić, brzmi to jak oksymoron, bo przecież kiedyś nie do pomyślenia było, by zostawić betonową ścianę w domu bez przykrycia jej brzoskwiniową tapetą i uznać, że mieszkanie jest wykończone. Jednak zmieniające się mody i technologie pozwalają nam zaszaleć, także w temacie urządzania wnętrz. Możemy stosować surowe materiały, bez obaw co do ich praktyczności i bez głośnych okrzyków zdziwienia naszych gości. Teraz szkielet, konstrukcja, materiał uwydatniony w domu, a nie jak do niedawna zakamuflowany, jest cool! Surowe materiały dodają wnętrzu prawdziwości, mocnego, ale co zawsze ważne, naturalnego wyrazu! Tak jak często powtarzamy, naturalne dodatki w domu są mile widziane, a człowiek w ich towarzystwie czuje się bardziej komfortowo, to i naturalne materiały wykończeniowe w całej swej nietkniętej krasie, są świetnym, dizajnerskim, odważnym pomysłem na wystrój domu. Tak urządzone wnętrza wpasowują się w każdą stylistykę wnętrzarską, więc może być minimalistycznie i chłodno, ale też wiejsko i ciepło. Sprawdźcie to na poniższych przykładach.

