Stylowe wnętrze domu w Krakowie

Dziś w serii homify 360° zapraszamy Was do niezwykłego domu znajdującego się w Krakowie! Jego design łączy w sobie elegancję z nowoczesnością, nie tracąc przy tym przytulnego charakteru. Wnętrze mieszkania utrzymane zostało w stonowanych barwach, z kolei pokoje to prawdziwa eksplozja intensywnych kolorów. Projektanci ze studia ARCHISSIMA postarali się o to, by cała aranżacja była spójna, a zarazem ciekawa. Przestrzeń tego krakowskiego domu sprzyja odpoczynkowi, ale też jest miejscem gdzie można popracować oraz spotkać się ze znajomymi.

Zobaczcie sami jak prezentuje się wnętrze tego domu!