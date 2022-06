Salon w stylu marynarskim – 6 elementów

Bulaj jest to małe, okrągłe okienko umieszczone na statku. Zazwyczaj znajduje się ono blisko linii wodnej i umożliwia obserwację tego, co jest na zewnątrz. Ten niezwykły element okrętu często pokazywany jest w filmach i to właśnie nim inspirowali się projektanci z RTP CONSULTING SP. Z O.O. Jeżeli chcecie, by Wasz salon był zaaranżowany w prawdziwie morskim stylu – umieśćcie w jego przestrzeni lustro o okrągłym kształcie. Dzięki temu, będziecie mieli w swoim salonie prywatny bulaj, który co prawda nie umożliwi Wam zobaczenia tego co jest na zewnątrz, ale optycznie powiększy pomieszczenie i pozwoli Wam na to, by poczuć się jak na statku!