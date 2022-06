Top 5 tygodnia – Metamorfozy i ukryte wnętrza!

Marzycie o malowniczym domku, który rozkocha w sobie każdego, kto tylko go zobaczy? To zupełnie zrozumiałe, można powiedzieć, że właśnie takie marzenie posiadali obecni właściciele Małego domku o czarującym wnętrzu, którzy zlecili jego wykonanie niemieckiej firmie projektowej. Jeśli tylko zachwycił Was jego wygląd zewnętrzny, to czym szybciej zwiedźcie jego wnętrze, gwarantujemy, że nie będziecie rozczarowani!