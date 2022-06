Mieszkanie w Warszawie z niezwykłym widokiem!

Przestronny, elegancki i wygodny salon zachęca do tego, aby relaksować się w nim po ciężkim dniu pracy. Utrzymano go w przyjemnej, ciepłej kolorystyce, zdominowanej przez różne odcieniu brązu, beżu i bieli. Centralny obszar stanowi duża narożnikowa kanapa zwrócona w stronę telewizora. Niezwykle ciekawe są w tym pomieszczeniu ściany, wyłożone różnorodnymi materiałami o zróżnicowanych teksturach i odcieniach. Zostały one wyjątkowo podświetlone, co sprawia, że całe wnętrze zdaje się być skąpane w blasku. Koniecznie zobaczcie, jaki widok rozpościera się z tego salonu!