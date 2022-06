7 sposobów na szybkie i skuteczne mycie okien

Soda do prania to ekologiczny wybielacz. Świetnie sprawdzi się, kiedy do mycia okien zabieramy się tylko raz czy dwa razy do roku i potrzebujemy mocnego środka!

Instrukcja:

1. Wymieszaj filiżankę sody z 1 l ciepłej wody.

2. Mieszankę rozprowadź wilgotną ściereczką na szybie, usuwając brud.

3. Osusz papierowym ręcznikiem.