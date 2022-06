15 lodówkowych sztuczek, które udoskonalą każdą kuchnię

Specjalnie dla Was zdecydowaliśmy się zebrać i zaprezentować w jednym miejscu kilka ciekawych pomysłów, których wdrożenie zmieni nie tylko Waszą lodówkę, ale i całą kuchnię! Zanim jednak przejdziecie do czynów, przyjrzyjcie się choćby pokrótce trendom w aranżacji wnętrz kuchennych obowiązującym w 2017 roku. Dzięki temu i naszym sugestiom wybór czegoś odpowiedniego dla Was stanie się przysłowiową „pestką”.

Oprócz kilku projektowych rekomendacji, mamy dla Was również kilka rad ogólnych na dobry początek. Po pierwsze polecamy trzymanie wilgotnych ściereczek niedaleko lodówki, aby w razie potrzeby szybko móc posprzątać rozlane mleko (i inne tego typu produkty). Przechowywanie żywności w plastikowych pojemnikach to także dobre i praktyczne rozwiązanie. Produkty szybko psujące się najlepiej umieszczać blisko lodówkowych drzwi, dzięki czemu nie zapomnimy o nich i zjemy je na czas. Ciekawym pomysłem jest ponadto zainstalowanie w lodówce płyty obrotowej, która umożliwia swobodne dostanie się do wszystkich produktów.