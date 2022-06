6 rzeczy do domu, które możesz zrobić samodzielnie już dziś!

Samodzielne budowanie mebli z europalet to doskonały pomysł na projekt „zrób to sam”. Palety te są ogólnodostępne, można je z łatwością znaleźć na aukcjach internetowych, w magazynach lub po prostu na ulicach! W zależności jednak od tego, czy kupimy palety stare czy też nowe, taki będzie nasz nakład pracy. Palety nowe nie wymagają szlifowania i ścierania, są w dobrym stanie i czasami wystarczy je tylko zabezpieczyć bejcą lub lakierem. Palety używane z kolei trzeba oszlifować- szlifierką bądź ręcznie, papierem ściernym. Do stolika dołączyć można kółka, aby uczynić go bardziej mobilnym. Praktycznym rozwiązaniem, które nadaje takiemu samodzielnie wykonanemu stolikowi bardziej eleganckiego charakteru, jest dołączenie do niego szklanego blatu. Taki mebel będzie doskonałym dodatkiem do wnętrz urządzonych w stylu industrialnym lub skandynawskim. Gdy pomalowany na biało, sprawdzi się także jako element dekoracyjny o charakterze shabby chic.