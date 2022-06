10 prostych pomysłów piękny ogród!

Ogród powinien być traktowany jako wyjątkowe miejsce, w którym żyjemy i mieszkamy. Jest on rozszerzeniem naszego domu, zatem jego projekt powinien zacierać wyrażne granice, między częścią zewnętrzną domu a jego wnętrzem. Dzięki temu nasza zielona przestrzeń będzie dawała nam jeszcze więcej radości. Ważne jest by nasz ogród lub taras wyposażony był w ładne i wygodne meble: białe, minimalistyczne siedzenie pasuje do egzotycznego drewna wykorzystanego do konstrukcji tarasu. Biel oraz naturalny brąz drewna doskonale zgrywają się z zielonymi dodatkami, które dodatkowo korespondują z roślinami znajdującymi się w otoczeniu