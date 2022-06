9 wyjątkowych sposobów na przesłonienie okien!

Są to rolety, które sprawdzą się w każdym rodzaju pomieszczeń i doskonale zastąpią nam zasłony, a niekiedy nawet firany. Zajmują mniej miejsca, również wizualnie, a szeroka gama dostępnych kolorów i faktur rolet pozwoli na dopasowanie ich do każdej aranżacji. Z nadmierną ilością światła, wynikającą z dużej ilości i wielkości okien najłatwiej poradzimy sobie wybierając rolety wolnowiszące, które najczęscie montowane są do sufitu. Nie zapewnią nam one jednak całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. W tym kontekscie istotny będzie również materiał, z którego wykonane są rolety – mogą być one babmusowe, tekstylne czy papierowe.