Willa stworzona w harmonii z naturą. Tak czy nie?

Tapo Studio to japońscy architekci, którzy są odpowiedzialni za projekt wspaniałej willi, opisywanej dziś przez nas. Zleceniodawcą okazała się rodzina z dwójką dzieci – miłośnicy lokalnej tradycji, natury i azjatyckiej architektury. Efektem wspólnej pracy jest ten wymarzony dom, który widać na zdjęciach poniżej.

Dwuspadowy dach, zbudowany zgodnie z japońską tendencją do asymetrii, wspaniała fasada oparta na kontraście czerni i bieli, gdzie okna wydają się być ramami obrazów i niesamowity ogród, który powstaje wokoło. Wszystkie te cechy tego budynku z 2014 roku sprawiają, że jest on oryginalny i zarazem typowy dla japońskiej kultury po ponieważ, współczesna Japonia to eklektyzm, mieszanina starego z nowym, kilku wiecznych, zdobionych pałaców z nowoczesnymi, minimalistycznymi drapaczami chmur.

Koniecznie zobaczcie to przestronne wnętrze i zainspirujcie się tą oryginalną budowlą, łączącą świat natury z architekturą.