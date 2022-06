Świąteczne dekoracje DIY – najlepsze pomysły!

Ozdoby do pokoju dziecięcego powinniśmy wykonać razem z maluchami. Mogą to być własnoręcznie wykonane bombki i stroiki. Jeśli dziecko jest jeszcze i niemowlęciem, to wystarczy, że dodamy kilka wiszących ozdób w przyjemnych kolorach ze świątecznymi motywami, aby nadać całości bardziej klimatyczny wyraz nawiązujący do świąt. Jeśli dopiero urządzacie pokój dla maluszka, to znajdziecie kilka inspirujących porad w tym artykule: Pokój niemowlęcy – jak go urządzić?