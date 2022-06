Domy bez ścian – tak pomysłowo podzielisz przestrzeń!

Otwarta, komfortowa przestrzeń użytku dziennego to współczesny element nowoczesnego wnętrza. Tutaj wspólnie zasiadamy z rodziną, aby móc w pełni zrelaksować się przed telewizorem czy zasiąść na kanapie z książką w ręku. To miejsce, w którym przyjmujemy gości, bawimy się i wypoczywamy. Ważne, aby ta przestrzeń była komfortowa i dostosowana do naszych osobistych potrzeb.

Strefa dzienna oraz nasze osobiste przestrzenie pełnią różnorodne funkcje. Często musimy umiejętnie wydzielić w nich miejsce do spania oraz wypoczynku, miejsce do pracy czy część jadalnianą. Jak to wszystko zaaranżować kiedy salon to duża, otwarta przestrzeń bez ścian? Przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych rozwiązań, które nie wymagają kompletnego remontu, są mniej absorbujące i wymagające.

Otwarta przestrzeń dzienna umożliwia jego domownikom większe poczucie przestronności, nieograniczonej przestrzeni. Co więcej dzięki takiemu rozwiązaniu pozwala nam na spędzanie większej ilości czasu we wspólnym gronie. Stare budownictwo wyklucza niestety tę możliwość. Zdecydowana większość ścian oddzielających salon od kuchni to ściany nośne, których nie możemy w żaden sposób naruszyć. Jednak istnieją sposoby na wydzielenie odpowiednich stref nawet w małych mieszkaniach, np. poprzez oświetlenie, dywan czy meble. Otwarte wnętrza posiadają wiele zalet, które postaramy Wam się przybliżyć, ale także wymagają od nas doskonałego rozplanowania i zaaranżowania tak dużej przestrzeni w odpowiedni sposób, tak aby móc komfortowo korzystać z jego wielofunkcjonalności.