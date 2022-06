Nowoczesny apartament z nutką tradycji

By naprawdę dobrze wyremontować stare mieszkanie należy zrozumieć ducha budynku, w którym się znajduje. Już na samym początku eksperci muszą zdecydować, co z oryginalnego wystroju zachować, a co zmienić. Zwrócenie się ku nowoczesności nie musi oznaczać całkowitego zerwania z autentycznym wystrojem. Pozostawienie pewnych elementów poprzednich dekoracji, jak choćby obrazy, klasyczne meble, czy oryginalne akcesoria stanowi świetny łącznik z przeszłością.

Nasi eksperci z Grupo Inventia stworzyli piękne, wygodne i nowoczesne wnętrze, które jednocześnie zachowuje w swym wystroju tradycyjne akcenty. Zapraszamy do przyjrzenia się ich niesamowitej pracy!