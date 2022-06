Płyty gipsowo-kartonowe: 25 fantastycznych pomysłów na ich wykorzystanie

Płyty gipsowo-kartonowe, to materiał, którego popularność nie maleje od lat. Wykonuje się z niego przeważnie ścianki działowe, ale może też mieć o wiele więcej zastosowań – przekonamy Was do tego dzisiejszym Katalogiem Inspiracji. Płyty można zakupić gotowe w różnych rozmiarach, łatwo też jest przyciąć je w zależności od potrzeb. W przystępnej cenie mogą całkowicie odmienić charakter pomieszczenia bez konieczności przebudowy. Wszelkie dokonane za ich pomocą interwencje łatwo odwrócić, co dla bojących się ryzyka może okazać się bardzo istotne.

Czujecie, że w Waszym domu lub mieszkaniu konieczne są zmiany, ale nie wiecie, czy przynieść je mogą właśnie płyty gipsowo-kartonowe? Nasi architekci wnętrz mają dla Was kilka propozycji…