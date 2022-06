Wszystkie odcienie szarości w przytulnym domku

Co uważniejsi Czytelnicy z pewnością zauważyli, że za kanapą znajduje się przejście do kuchni. Podążamy tą drogą, by znaleźć się w podłużnym pomieszczeniu. Także tutaj postawiono na paletę łączącą szarości z bielą. Szczególnie interesujący jest wzorzysty dywanik, wprowadzający domową atmosferę. Wygodna strefa śniadaniowa wskazuje na to, że widziana przed chwilą jadalnia to miejsce przeznaczone na wyjątkowe okazje.