12 niewybaczalnych błędów w małym domu

Kiedy przychodzi do aranżacji wnętrz domu o małym metrażu, mamy do dyspozycji nieskończenie wiele pomysłowych rozwiązań. Wykorzystanie wysokości pomieszczeń, zlecenie zabudowy na wymiar, włączenie meblościanki w wystrój, ograniczenie dekoracji… Często jednak najpierw działamy, a potem myślimy, co kończy się zagraceniem przestrzeni. Popełniamy błędy, których ograniczony metraż po prostu nie potrafi przebaczyć!

Na szczęście są z nami architekci wnętrz homify, którzy doskonale wiedzą, jak wykorzystać każdy kąt. Oto ich lista najczęstszych błędów popełnianych przez właścicieli małych domów oraz sposoby, jak sobie z nimi poradzić…