Aktualizacja wystroju, czyli łatwe i tanie podpowiedzi

Ceglana ściana to z pewnością jeden z najmodniejszych trendów, który od lat towarzyszy nam w aranżacji wnętrz. Doskonale pasuje zarówno do stylu rustykalnego, skandynawskiego jak i industrialnego. Aby uzyskać ten niepowtarzalny efekt, wcale nie musicie zdrapywać grubych warstw ze ściany, aby dotrzeć do cegły. W tym przypadku zdecydowanie korzystniej, zarówno czasowo jak i finansowo, może okazać się ceglany panel, który dostaniecie w każdym sklepie budowlanym. Łatwy i szybki montaż to zdecydowane atuty tej formy dekoracji.