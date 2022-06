homify 360°: minimalistyczny dom w Gorzowie Wielkopolskim

W stylu minimalistycznym coraz częściej budowane są wysokie wieżowce czy nowoczesne apartamentowce w centrach dużych miast. Jednak wiele osób wciąż uważa, że szary beton i duże, szklane tafle to materiały zbyt zimne i surowe, by nadawały się do użytkowego budownictwa mieszkalnego. Inni sądzą z kolei, że projekty domów minimalistycznych są do siebie bardzo podobne i przez brak dodatkowych zdobień mało oryginalne. Czy nowoczesne domy jednorodzinne zawsze przypominają bezduszne bryły z betonu, szkła i stali, od których wieje chłodem nie tylko na zewnątrz, ale i od środka budynku? Nic bardziej mylnego. Odwiedzany przez nas dzisiaj dom z Gorzowa Wielkopolskiego jest na to najlepszym dowodem.