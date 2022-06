Ogniska i paleniska w ogrodzie- 6 pomysłów

Stworzenie idealnego paleniska to niełatwa sprawa. Potrzebne jest do tego przede wszystkim odpowiednie miejsce, tak by do naszego domu nie dostał się niechciany dym. Materiał z jakiego wykonujemy naszą strefę z ogniem, również nie jest bez znaczenia. Idealnym wyborem są designerskie, wolnostojące kominki, które nie wymagają instalacji odymiającej, ani innych przyłączy. Co więcej, forma zasilania bioetanolem jest nie tylko przykładem zastosowania wysokiej jakości, ale i troski o środowisko. Ci, którzy dysponują dużą przestrzenią, mogą pomyśleć o palenisku w kształcie walca. Umieszczenie go tuż przy wejściu do domu sprawi, że będzie miłą atrakcją dla odwiedzających Was gości oraz może zastąpić zewnętrzne lampy ogrodowe.