Jak sprawić, że mieszkanie wyda się większe? Przykład z Warszawy

Przyjrzyjmy się teraz każdemu pomieszczeniu z bliska, zwracając uwagę na te aspekty aranżacji wnętrz, które sprawdzą się w każdym małym mieszkaniu.

Na obszar jadalni składa się okrągły stolik, otoczony trzema krzesłami. Meble te są białe, co jest świetnym wyborem kolorystycznym do niewielkich wnętrz. Także w odniesieniu do krzeseł zdecydowano się na niezwykle trafny design, wybierając te wykonane z półprzeźroczystego, siatkowego materiału. Tym samym stanowią one delikatny element wyposażenia, który nie przepełnia niewielkiej przestrzeni. Sufitowa lampa o industrialnym charakterze, zwisająca nisko nad stołem, nakierowuje promień światła właśnie na ten obszar, stawiając go w centrum uwagi, sprawiając, że przestaje się dostrzegać ograniczony metraż.