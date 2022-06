W 8 krokach do nowoczesnej kuchni

W nowoczesnej kuchni nie ma miejsca na niepotrzebne, zawadzające przedmioty. Wszystko powinno być schowane za drzwiczkami mebli i szafek kuchennych. Dekoracje i ozdoby ograniczone są do minimum. Nietypowe materiały, kontrastowa kolorystyka i innowacyjne rozwiązania aranżacyjne stanowią dekoracje samą w sobie. Ważne jest więc stworzenie licznych miejsc do przechowywania, które nie będą rzucać się w oczy. Tak też zaaranżowano kuchnię w tym domu jednorodzinnym, którego projekt wnętrz jest autorstwa pracowni COCO. Znikające w ścianie wyłożonej drewnianym panelem drzwi do spiżarni są niemal niezauważalne, a za to kryją pojemne miejsce, gdzie składować można zapasy na zimę, środki czystości i akcesoria kuchenne.