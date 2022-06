Jak przygotować dom na zimę w 7 krokach?

Zmieniające się za oknem pory roku mogą inspirować nas do zmiany aranżacji wnętrz. Ot tak, po to, by nie było zbyt monotonnie. Jednak nadchodząca zima wymaga od nas nadprzeciętnego przygotowania. Nie tylko aranżacyjnego, ale też praktycznego. Musimy pomyśleć o opale do kominka, sprawdzić drożność kanałów dymowych i wentylacyjnych, sprawność urządzeń grzewczych i tak dalej.

Wszyscy na pewno chcemy, by nasz dom na zimę wyglądał wyjątkowo. To za sprawą śnieżnego puchu za oknem i magicznej aury, którą niosą ze sobą zbliżające się rodzinne święta. Dlatego ten szczególny czas możemy podkreślić nową aranżacją naszego mieszkania. W tym artykule podpowiemy Wam jak zmienić dom na zimę, by pasował do otoczenia zewnętrznego i był przede wszystkim ciepły i przytulny.

