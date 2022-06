Styl klasyczny, rustykalny i nowoczesny w jednym – czyli o tym, jak niemożliwe staje się możliwym

To miłość od pierwszego wejrzenia! Jedno spojrzenie i już wiemy, że mamy do czynienia z przepiękną rezydencją. Klasyczna konstrukcja w połączeniu ze strzechą to styl rustykalny, który zdominował willę. Nowoczesność przebija przez szczegóły, takie jak frontowe drzwi. Dzięki nim całość nabiera dynamizmu. Na tej podstawie można zgadywać, że we wnętrzu budynku jest podobnie. Jednak na zwiedzanie obiektu w środku jeszcze musimy chwilę zaczekać.