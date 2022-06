Klasyczny dom z charakterem!

Do piwnicy, bo oczywiście o niej mowa, prowadzą wyszukane schody zabiegowe. Wykonane one zostały z drewna pomalowanego na biało, co jest nawiązaniem do typowych białych schodów epoki wiktoriańskiej, mających rozświetlać ciemne piwnice. Schody są nie tylko funkcjonalną koniecznością, ale także same w sobie stanowią ciekawą dekorację przestrzeni, przydają jej charakteru. Położono na nich dywan wyciszający kroki oraz kolejny już raz wprowadzający akcent niebieskiego.