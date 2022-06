100% elegancji!

Dzisiaj na homify przyszła pora na podróż na wschód. Udajemy się do Rosji, do miasteczka położonego na zachód od Moskwy, by pokazać Wam oryginalną willę. Jedno jest pewne, jej metraż Was zaskoczy! Swoje dzieło architekci z Nefaproject nazwali S-House. Jest to realizacja marzenia domowników o przestronnym i przytulnym gniazdku, w którym nowoczesna bryła spotkałaby luksusowe wnętrza. Ogromny dom postawiony został na ogromnej działce – właściciele mogą cieszyć się tutaj pełnią życia!

Jesteście ciekawi, jak Rosjanie wyobrażają sobie komfortowy, nowoczesny dom? Zapraszamy na spacer!