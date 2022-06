Dom na najwyższym poziomie designu!

Stoimy przed doprawdy nietypową konstrukcją. Po pierwsze, jest to parterowy bungalow. Po drugie, został on jasno przedzielony korytarzem na dwie funkcjonalne części. Lewa część jest wyższa, pokryta skośnym dachem, a prawa niższa, o płaskim dachu, bardziej zabudowana. Co, niestety, wciąż wyjątkowe, do głównego wejścia prowadzą nie tylko schody, ale także i rampa. Byłby wymarzonym domem dla starszej osoby, ale z odważnym gustem! Bryła jest bowiem na wskroś nowoczesna, pełna ogromnych przeszkleń.